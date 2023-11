Pontedera-Virtus Entella | oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di. Ladeve iniziarsi a guardare le spalle e deve iniziare a capire che si sta giocando per sopravvivere: la quindicesima posizione è un posto in classifica che ha solo del pericoloso da conservare, vista la zona playoff al momento lontana e quella playout, invece, vicina. Clima diverso in quel di, in quanto i risultati utili abbandono e l’ottavo posto è una finestra sull’orizzonte chiamato playoff. La partita fra le due squadre inizierà dalle 20.45, insu ...