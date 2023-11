Pomeriggio 5 | Myrta Merlino in onda a Natale Stop ad altri programmi

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 25 novembre 2023) Ci avviciniamo al periodo natalizio e come ogni anno moltitv Rai e Mediaset andranno in pausa per poi ritornare dopo L'Epifania. Lo faranno, ad esempio, Uomini e Donne per qualche settimana così come Amici 23 e Verissimo, sostituiti da contenuti in linea con l'atmosfera delle feste. Abbonderanno i film natalizi in tv e gli amatissimi cartoni animati Disney. L'informazione Mediaset non va in pausa o quasi. Videonews, con uno sforzo produttivo considerando il periodo festoso, continuerà a trasmettere alcune delle trasmissioni attualmente ingarantendo ai telespettatori news rigorose e puntuali anche quando moltichiuderanno i battenti, ma con le sole interruzioni che andranno in scena nei giorni rossi del calendario. Ilistini Mediaset portano a conoscenza il fatto che durante le feste natalizie proseguirà ...