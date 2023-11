Pnrr | Meloni | “L’ok di Bruxelles non era scontato” Tutte le novità Fondi anche per le alluvioni in Toscana

(Di sabato 25 novembre 2023) In sostanza, si tratta di undal volto nuovo, ma con la stessa ambizione. Ci sono 2,8 miliardi in più. La Commissione europea ha dato luce verde alla revisione del piano italiano, con ben 145 misure nuove o modificate, e il capitolo RepowerEu da 11,17 miliardi di risorse per gli investimenti energetici L'articolo proviene da Firenze Post.

Non rinnegare, non rimuovere. Meloni e la terza Fiuggi sull'euro

In un mese molto delicato, il governoha superato positivamente diversi esami fuori dai ... ma in questo caso l'Italia è in ampia compagnia) e ieri ha dato il via libera alla revisione del. ...

Via libera della Commissione Ue alla revisione del Pnrr. Meloni: 'Altri 21 miliardi alla crescita' Agenzia ANSA

Pnrr, il governo recupera 21 miliardi Il Tempo

Non rinnegare, non rimuovere. Meloni e la terza Fiuggi sull'euro

È poco credibile che la premier non ricordi di essere stata a favore dell'Eurexit: l'uscita dall'euro è stata per dieci anni un pilastro di FdI. Invece di negare la propria storia, Meloni spieghi l'ev ...

Pnrr, Meloni: «12,4mld per le imprese, oltre 300 mln al turismo. Nuovo piano supera criticità»

L'Europa ha approvato il restyling del Pnrr italiano con l'inserimento di 145 misure nuove o modificate e il recepimento del capitolo RePower EU, finalizzato a rendere l'Europa indipendente dai ...