Pnrr e codice appalti | Hub Engineering ha messo a confronto professionisti e governo

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) – L’impatto del, la manovra di bilancio, la nuova disciplina deldeglie il ruolo dei consorzi stabili e le prospettive dell’ingegneria e architettura italiana sono stati al centro della due giorni, organizzata da Hub, alla Reggia di Caserta, aperta questa mattina dal sindaco di Caserta, Carlo Marino.e consorziati si sono confrontati con gli esponenti della pubblica amministrazione, della maggioranza e del, con l’obiettivo di creare percorsi comuni utili al rilancio del settore. Massimo Facchini, presidente di Hub (36 consorziati in Italia e uno in Romania, 191 commesse in corso per un valore complessivo di 4 mld, ndr), ha parlato delcome di “un piano che ha prodotto un effetto balsamico sul ...