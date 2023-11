Pisa | cane precipita in un dirupo a Riparbella Salvato dai vigili del fuoco

(Di sabato 25 novembre 2023) Una squadra deideldiè intervenuta stamattina, 25 novembre 2023, in località Fornelli nel Comune di, per soccorrere un, un Golden retriever caduto in unL'articolo proviene da Firenze Post.

Disavventura per Argo: salvato in dirupo a Riparbella

Una squadra dei Vigili del fuoco diè intervenuta nella mattinata di sabato 25 novembre in località Fornelli nel Comune di Riparbella per un'operazione di soccorso animale. Ildi nome Argo è finito in un dirupo ed era ...

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta stamattina, 25 novembre 2023, in località Fornelli nel Comune di Riparbella, per soccorrere un cane, un Golden retriever caduto in un dirupo ...

