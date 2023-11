Piazze piene da Milano a Messina contro la violenza sulle donne Conte e Fratoianni a Perugia | forse va anche la Schlein | Meloni si limita a illuminare di rosso Palazzo Chigi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 25 novembre 2023), Roma, Torino, Genova,, Napoli, Cagliari,: sono queste alcune delle tante città in cui oggi ci saranno cortei, corse, passeggiate, flash mob, sit in, visite ginecologiche gratuite, rassegne, per celebrare la Giornata internazionalela. A pochi giorni dall’ultimo femminicidio di Giulia Cecchettin, che ha sconvolto tutto il Paese, si attendono nelleitaliane migliaia di persone che faranno rumore e grideranno per dare voce a chi non ce l’ha più. Avrà luogo un’edizione speciale della manifestazione ‘Montecitorio a porte aperte’. Durante la visita i cittadini potranno ascoltare in Aula le testimonianze divittime di. Porte aperte ...