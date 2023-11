Piattelli | “Un silenzio assordante e sconcertante sulle ebree uccise…”

Leggi su notizie

(Di sabato 25 novembre 2023) La direttrice della rivista della comunità ebraica Shalom non riesce a capire se ci siano violenze di serie A e di serie B “Un“. E’ quello che stanno pensando in tanti, considerato che da più parti c’è indifferenza del femminismo italiano davanti a stupri, uccisioni, mutilazioni di donne, bambine, anziane, persino disabili israeliane, avvenuti nel massacro del 7 ottobre. Questo è quello che dice e fa ampiamente capire Ariela, direttore della rivista della comunità ebraica Shalom che non si dà pace: “Si assiste ad un doppio standard da parte di quelle organizzazioni che fondano la loro esistenza su questo. C’è undietro“. Una manifestazione di protesta a Tel Avi (Ansa Notizie.com)Secondo il direttorec’è una componente di ...