Permessi Inps legge 104 | quando spettano 6 giorni e non 3

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 25 novembre 2023) Il limite di 3può essere superato in alcuni casi Lan. 104 del 1992 riconosce 3di permesso retribuito ogni mese al lavoratore che deve assistere un parente (o un affine) con disabilità. Questo limite può essere derogato laddove i familiari disabili da assistere siano due, ma solamente nel caso in cui se ne soddisfino i requisiti. Nel dettaglio, è l’articolo 6 del decreto n. 119 del 2011 a riconoscere 6di permesso al posto dei soliti 3 qualora sia necessario assistere distintamente due persone con disabilità, a patto però che entrambi siano parenti (genitori o figli) o affini (suocero o suocera) entro il primo grado, con l’aggiunta del coniuge. Vale anche per parenti (fratelli, sorelle, nipoti, nonni) e affini entro il secondo grado se il coniuge o il genitore della persona da assistere ...