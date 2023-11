Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Il Mare dei Mostri | la trama del film senza spoiler

Leggi su screenworld

(Di sabato 25 novembre 2023) Ladie gli Dei– Ildeiruota attorno alle avventure del protagonista, che nelprecedente aveva scoperto di essere un semidio e figlio di Zeus. Ora vive al campo mezzosangue, per altri come lui, ma una profezia lo vede legato a Luke, un traditore che ha avvelenato l’albero che funge da barriera della base contro i pericoli esterni. Ilracconta di come la barriera che viene posta a protezione del campo mezzosangue, il centro di addestramento in cui si riuniscono tutti i semidei, sia stata innalzata. Sette anni prima degli eventi narrati in questo capitolo, i ragazzi vengono attaccati da un mostro e una di loro si sacrifica per proteggere gli altri. Per premiare il suo coraggio ...