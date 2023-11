Perché l’uguaglianza di genere è un’economia intelligente L’analisi di Soprano

Leggi su formiche

(Di sabato 25 novembre 2023) La violenza costa, la parità paga. In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, proviamo a integrare una prospettiva economica al tradizionale e pertinentissimo approccio alla parità dicome diritto umano.i fenomeni multidimensionali si prestano ad un’analisi a più livelli, purché rigorosa. Vediamone quindi i numeri, e poi alcune possibili soluzioni di policy. La parità diè economia: perseguire(e la diversità più in generale) si traduce in chiari benefici economici quali maggiore produttività, innovatività, e ricchezza. Secondo un rapporto McKinsey del 2015, fino a 28 mila miliardi di dollari (+26%) si sarebbero potuti aggiungere al Pil globale (scenario più roseo) colmando entro il 2025 i vari gaps di ...