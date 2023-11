Perché  il  femminicidio è baltico e  scandinavo

Leggi su maurizioblondet

(Di sabato 25 novembre 2023) Spiegato bene da un pezzo magistrale di Andrea Zhok PATRIARCATO? Speravo in uno scherzo, ma leggo che il ministro dell'istruzione, in una pregevole armonia di intenti con l'opposizione, sta davvero proponendo un'ora a settimana di "educazione alle relazioni" nella scuola secondaria. Non solo,...