“Perché Filippo l’ha uccisa” Giulia Cecchettin | motivo choc dietro all’omicidio

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 25 novembre 2023)Turetta, l’unico indagato per l’omicidio e per il sequestro di, suo ex fidanzato, dovrebbe arrivare a Venezia intorno alle 12 o le 12.30. Il 22enne accusato di aver ucciso l’ex a coltellate e di aver abbandonato il cadavere nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone, si trova ancora nel carcere tedesco di Halle. Sabato 18 novembre era stato fermato in Germania, dopo una settimana di fuga, lo stesso giorno in cui in Italia è stato trovato il corpo senza vita diTuretta arriverà in Italia a bordo di un volo militare dall’aeroporto di Francoforte, dove è già arrivato, intorno alle 10:45. Al rientro in Italia sarà scortato dagli agenti dello Scip fino agli uffici della polizia di frontiera e gli sarà il notificata l’ordinanza di custodia cautelare. ...