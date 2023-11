Per l’Italia lo status quo di Taiwan è sicurezza nazionale L’idea di Pelaggi

Leggi su formiche

(Di sabato 25 novembre 2023) Molti a Washington stanno interpretando l’incontro della scorsa settimana tra il presidente statunitense, Joe Biden, e il leader cinese, Xi Jinping, come un segno di un avvicinamento tra le due grandi potenze (qui l’edizione di “Indo Pacific Salad” che abbiamo dedicato al summit). Quanto meno come una volontà di comunicare al fine di evitare clamorosi, enormi incidenti. Tuttavia, per quanto riguarda la questione cruciale di, Washington e Pechino stanno mantenendo strade diverse. La retorica di Xi, seppure più controllata in questa fase, continua a suggerire una crescente impazienza nei confronti delloquo esistente, e le sue azioni suscitano preoccupazioni ancora più gravi. Dall’altra parte Biden ha già più volte detto che in caso di azioni aggressive della Cina gli Stati Uniti potrebbero intervenire militarmente in difesa di Taipei, ...