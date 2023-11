Per la decarbonizzazione bisogna moltiplicare le aree d’azione

Leggi su linkiesta

(Di sabato 25 novembre 2023) Il 26 novembre sarà la prima Giornata Mondiale del Trasporto Sostenibile indetta dall’Onu. La mobilità sostenibile è un contenitore molto ampio: se ne può parlare in termini di mobilità attiva; quindi, privilegiando gli spostamenti a piedi o in bicicletta, oppure si può approfondire il tema dal punto di vista delladel settore dell’automobile. Nel 2035 sarà vietata la vendita di furgoni e auto a motore termico, ma l’Unione Europea ha inserito una deroga per i carburanti sintetici, escludendo i biocarburanti. Nonostante le difficoltà che riguardano la mobilità sostenibile, però, la partita è ancora aperta. «Dal 2021 abbiamo deciso di aprire un dibattito che fino ad allora sembrava chiuso – ha affermato Guido Guidesi, assessore della Regione Lombardia allo sviluppo economico –. Lo abbiamo fatto chiarendo che noi non vogliamo cambiare gli obiettivi, anzi ...