Per i Baustelle un ritorno in teatro con “Intimo Sexy!” | le date

(Di sabato 25 novembre 2023) foto di Alessandro TrevesMILANO – È ora dei! L’iconica band formata da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi è pronta a tornare live in primavera con “Elvis a2024”, 12 appuntamenti teatrali – prodotti e organizzati da Vivo Concerti – per assaporare tutte le sfumature di “Elvis”, l’ultimo album pubblicato per BMG che segna il riappropriarsi nello spirito e nella forma di un’essenza “rock”. Dopo il successo del tour tutto sold out che li ha visti infiammare i club italiani e dopo aver girato i principali festival della penisola, isono pronti a tornare on stage – più sexy e provocatori che mai – con uno spettacolo “elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale”, per far risuonare lo spirito rock di “Elvis” nell’atmosfera dei teatri. Di ...