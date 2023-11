Per gli investitori inesperti è importante il tempo | non il timing Non fatevi prendere dall’ansia!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) “Se avessi acquistato due giorni fa, avrei guadagnato di più!” oppure “Se avessi venduto un mese dopo, avrei perso di meno!”: quante volte ho sentito queste esclamazioni piene di rammarico o rimorso espresse danon sempre completamentedelle dinamiche finanziarie. Non c’è da meravigliarsi in un paese in cui il livello di educazione finanziaria è sempre stato storicamente più basso rispetto alla media dei paesi dell’Ocse (nel 2020, il nostro paese occupava il 25esimo posto su 26). E laddove c’è ignoranza, lo sappiamo, il controllo dell’emotività è sempre più difficile. Inseguire infatti il market, il “giusto” per comprare (quando i prezzi sono bassi) o vendere (quando i prezzi sono alti) è una illusione che fa aumentare il rischio di intervenire sul mercato non solo nel momento ...