Pd Bergamo | “In 10 anni città ristrutturata | ora rendiamola ancora più accogliente”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 novembre 2023). È nel contesto dell’Assemblea cittadina del Partito Democratico che il neosegretario Alessandro De Bernardis ha suonato la carica ai suoi in vista delle prossime elezioni amministrative. “Un momento di transizione cruciale dopo 10in cui il centrosinistra con Gori ha saputo ristrutturarerendendola unapiù europea, più innovativa e più bella grazie alle tante e necessarie opere di riqualificazione – dalle aree dismesse alle arterie stradali più strategiche”. Un discorso, quello di De Bernardis, tenuto davanti alla Segreteria e ai membri dell’Assemblea in una data come il 25 novembre – la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Una ricorrenza particolare in un contesto come quello di oggi, che ci ricorda quanto lavoro ci siada fare ...