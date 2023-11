Pazzesco Haaland | 50 gol in 48 partite in Premier | è l’ennesimo record

(Di sabato 25 novembre 2023): con il gol al Liverpool ha raggiunto quota 50 gol inin 48 gare, con50 gol in 48di campionato. Numeri da alieno per Erling, che ormai non stupisce più per la semplicità con la quale riesce ad andare a segno contro chiunque. E, contro il Liverpool, il bomber del Manchester City ha raggiunto. Nessuno aveva impiegato così poche gare per raggiungere quota 50 reti. Superato Andy Cole, che ne aveva dovute giocare ben 65, quindi 17 in più.

