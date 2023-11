Pattinaggio di figura | NHK Trophy 2023 | Beccari-Guarise e Ghilardi-Ambrosini sul podio Guignard e Fabbri perdono imbattibilità

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Si è chiusa a Osaka l’ultima tappa del Grand Prix ISUche ha emesso gli ultimi verdetti per quel che riguarda la qualificazione alle Finali in programma a Pechino dal 7 al 10 dicembre prossimi. Due medaglie d’argento e una di bronzo per i colori italiani hanno aggiunto due rappresentanti italiani alla lista degli atleti che si contenderanno in Cina il titolo delle Finali del Grand Prix: ai campioni europei della danzasi è aggiunta anche la coppia d’artistico composta da Rebeccae Filippo, che si aggiungono a Sara Conti e Niccolò Macii, già qualificati dopo il secondo posto ad Espoo la settimana scorsa. Nella gara di danza non ce l’hanno fatta, Charlenee Marco, a mantenere l’...