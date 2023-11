Pattinaggio di figura | Guignard-Fabbri secondi a sorpresa all’NHK Trophy Gli azzurri accedono in Finale!

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Termina in modo a dir poco clamoroso la gara della danza sul ghiaccio2023, ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 didi. Malgrado il migliore free program della stagione infatti Charlène-Marcosi sono dovuti accontentare della seconda posizione, cedendo il passo non senza sorprese ai britannici Lilah Fear-Lewis Gibson. Un risultato che ha comunque concesso loro di staccare il biglietto per le Finali di Pechino. Al contrario di quanto si possa pensare non è arrivato alcun errore da parte degli allievi di Barbara Fusar Poli che, anzi, si sono rivelati artefici di un segmento lungo più proficuo rispetto alle uscite precedenti, in cui hanno eseguito degli ottimi elementi spalmati per tutto il layout: dalla sequenza di twizzles ...