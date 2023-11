Pattinaggio artistico | Yuma Kagiyama vince l’NHK Trophy | battuto Uno! Frangipani 6°

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023)ha vinto, tappa del Grand Prix diandata in scena sul ghiaccio di Osaka (Giappone). Il padrone di casa, argento alle Olimpiadi 2022 e due volte secondo ai Mondiali, ha saputo contenere il tentativo di rimonta del connazionale Shoma Uno, trionfando di fronte al proprio pubblico come aveva fatto nel 2020. Il 20enne, reduce dal terzo posto alla Cup of China, ha eseguito una buona prova sulle note di Rain in Your Black Eyes di Ezio Bosso ed è stato premiato con il punteggio complessivo di 182.88 (93.27 per la parte tecnica e 90.61 per i components). Tanto è bastato per salire sul gradino più alto del podio, visto che aveva cinque punti di vantaggio dopo lo short program di ieri e oggi Shoma Uno gliene ha recuperati tre e mezzo con una ...