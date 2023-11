Parma-Modena sabato 25 novembre 2023 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

Serie B, i risultati della 14giornata LIVE

Le gare del sabato Bari - Venezia alle 14 in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW Cremonese - Lecco alle 14 in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOWalle 14 in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW Cittadella - Sudtirol alle 14 in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW Reggiana - Ascoli alle 14 in diretta su Sky ...

Bianco, Parma-Modena: "Sfidiamo i più forti del campionato. Noi contati..." Tuttosport

Parma-Modena LE ULTIME | Dubbio in difesa, c'è il jolly Delprato ParmaToday

Formazioni non ancora annunciate

Serie B 2023/2024, 14a giornata. Le ultime notizie sulla partita Parma-Modena: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

Aria artica sulla costa romagnola, allerta vento e mareggiate – VIDEO

Aria artico marittima in ingresso: forti venti e brusco calo delle temperature da questa mattina sulla costa romagnola. E la Protezione Civile dell’Emilia-Romagname ARPAE hanno diramato un’allerta GIA ...