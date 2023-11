Papa Francesco si è sottoposto a una Tac all’Ospedale Gemelli Isola a Roma

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 25 novembre 2023) Non destano preoccupazioni le condizioni del Santo Padre, costretto a riposo forzato a seguito dell’influenza. Nelle prime ore di sabato pomeriggio Bergoglio si èad una Tac, per escludere il rischio di complicazioni polmonari. L’esame ha dato esito negativo eè rientrato a Casa Santa Marta. A renderlo noto è la Sala Stampa del Vaticano. Sabato mattina la Sala Stampa vaticana ha comunicato che erano state annullate “le udienze del Santo Padre per via di un leggero stato influenzale”. Tra le udienze in programma oggi c’era quella alle 10 al presidente della Repubblica del Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló. A parte l’Angelus di domani e l’udienza generale di mercoledì, ilè atteso la ...