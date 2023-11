Papa Francesco è di nuovo influenzato | tac al Gemelli per escludere complicazioni polmonari Ecco come sta

(Di sabato 25 novembre 2023) Stamattina presto ilsi è alzato con mal di gola, tosse e un po' di febbre. Nelle prime ore del pomeriggio si è sottoposto a una Tac all'OspedaleIsola per...

America Latina: Papa Francesco ai politici cristiani della regione andina, "Abbiamo bisogno di persone che costruiscano ponti di fraternità" ...

, attraverso un articolato messaggio, ha espresso la sua vicinanza a un gruppo di vescovi e laici con responsabilità politiche della regione andina bolivariana, che comprende i Paesi di ...

Lucetta Scaraffia: "Papa Francesco è una catastrofe per la Chiesa in Europa e nel mondo" (di G. Belardelli) L'HuffPost

Papa Francesco a maggio verrà in Veneto

“Aspettiamo a braccia aperte Papa Francesco a Verona, nella sua prima visita in Veneto. Sarà l’occasione per accoglierlo nella nostra terra che gli è molto vicina. Sarà un momento storico, che ci riem ...

Papa Francesco ha l’influenza: udienze sospese, sottoposto a Tac

CITTÀ DEL VATICANO - "Le udienze del Santo Padre previste per questa mattina sono annullate per via di un leggero stato influenzale". E' quanto ha ...