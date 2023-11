Papa Francesco | annullate tutte le udienze | cosa succede

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 25 novembre 2023) ”Ledel Santo Padre previste per questa mattina sonoper via di un leggero stato influenzale”. Lo fa sapere il Vaticano.nelle ultime settimane aveva avuto altri problemi di salute. Il 6 novembre, aveva ammesso di non stare bene e ha avuto “un po’ di raffreddore”, ma ha comunque deciso di proseguire con tutti i suoi impegni previsti????. Nonostante le sue condizioni non ottimali, aveva mantenuto un programma pieno??. La situazione ha suscitato preoccupazioni perché l’Ufficio Stampa Vaticano aveva dovuto giustificare la mancata lettura di un discorso previsto, indicando che la salute delsta peggiorando, il che potrebbe implicare problemi seri riguardanti la respirazione?. La notizia di oggi rafforza queste preoccupazioni. L'articolo proviene da The Social ...