Paola Cortellesi e Claudio Santamaria | dialogo sulla violenza sulle donne | video e testo integrale

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 25 novembre 2023) Nel 2016,hanno messo in scena un intensoin cui, attraverso i personaggi fittizi di Valentina e Giorgio, raccontano tutte le fasi di una relazione, dalla prima conoscenza, ai primi appuntamenti, all’innamoramento, fino a che quello che all’inizio sembrava una relazione sana, si trasforma in un rapporto oppressivo, una vera e propria relazione tossica. Valentina, ragazza idealista, ripete più volte nel corso della scena “Io credo nell’amore”; dall’altro lato abbiamo Giorgio che da ragazzino timido e innamorato si trasforma in un uomo violento e insicuro, non è in grado di accettare l’abbandono della “sua” donna. Ecco ilcompleto del duetto ...