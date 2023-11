Panchine Rosse | un francobollo per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 novembre 2023) Unordinario appartenente alla serie tematica “Il Senso civico” dedicato a “, ladi genere – il femminicidio” è stato emesso oggi, sabato 25 novembre 2023, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Relativo al valore della tariffa B, pari a 1,25 euro, ha una tiratura di 250.020 esemplari, con foglio da quarantacinque esemplari. Ilè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è stato curato da Tiziana Trinca. La vignetta raffigura, sullo sfondo di un parco, una panchina rossa in cui a destra è seduta rannicchiatagambe come chiusa nel suo dolore, una donna, mentre, a sinistra, una giovane donna dipinge la ...