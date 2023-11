Pallanuoto | L’Ekipe Orizzonte Catania perde ancora e saluta la Champions League

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Serviva una vittoria per invertire il trend delle prime tre partite giocate, invece non è stato così:il sogno di volare alla Final Four delladial femminile. Le siciliane, infatti, trovano la terza sconfitta nel proprio raggruppamento: trasferta dura in casa del Sant Andreu e battuta d’arresto per 13-9 che cancella i sogni di gloria delle sicule. Non bastano le solite Bronte Halligan e Claudia Marletta alla squadra di Martina Miceli che non riesce a tenere il passo delle spagnole, sole in testa al Gruppo A. Ultime partite che non avranno valore per la squadra italiana. Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli