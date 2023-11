(Di sabato 25 novembre 2023) "La partita emblema delè quella con il".fotografa così l'avversario del suo Monza, domani in Sardegna. "In quella gara, ilera sotto di 3 gol e ha ribaltato il ...

Monza, Palladino: 'Cambio di modulo Possibile. Ecco quando rientra Izzo'

Commenta per primo In vista del match contro il, l'allenatore del Monza, Raffaeleha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni: IL PERCORSO FATTO FINO AD OGGI - ' Nelle difficoltà si trova sempre il lato positivo ...

Palladino, il Cagliari è quello che rimontò con il Frosinone Agenzia ANSA

MONZA, PALLADINO: "TEMO PIÙ IL CAGLIARI DELLA JUVENTUS" - Sportmediaset Sport Mediaset

Palladino e la Juve: “Non la sfida più complicata. Da giovane…”

Le dichiarazioni dell'allenatore in vista del match contro il Cagliari di Ranieri: il passato condiviso in bianconero, gli indisponibili e il modulo ...

Monza, Palladino: “A Cagliari sarà una battaglia. Cambio del modulo possibile”

Le parole del tecnico, da giocatore allenato da Ranieri, in vista della gara che attende la sua squadra domani alle 12.30 alla Unipol Domus ...