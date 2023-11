Pagelle Salernitana-Lazio | i voti ai protagonisti del match

(Di sabato 25 novembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per la 13ª giornata di Serie A 2023/24:Ledeideltra, valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Candreva FLOP: Gyomber: a fine partita

Fantacalcio, 13° giornata di Serie A campionato 2023/2024

PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI -- PRONOSTICI Sabato 25 novembre 15.00- Lazio 18.00 Atalanta - Napoli 20.45 Milan - Fiorentina Domenica 26 novembre 12.30 Cagliari - ...

Serie A - Le pagelle di Salernitana-Napoli 0-2: conferma Raspadori ... Eurosport IT

Salernitana-Napoli, le pagelle: Raspadori lascia il segno, Lobotka strega Corriere dello Sport

Salernitana - Lazio 0-0: fischio d'inizio all'Arechi

SALERNITANA LAZIO SERIE A 2023 2024 - La cronaca live del match tra granata e biancocelesti, valido per la tredicesima giornata di Serie A ...

Dionisi, conferenza Empoli-Sassuolo: la scelta su Matheus Henrique

L'allenatore neroverde ha presentato la prossima sfida: "Siamo arrabbiati per la precedente partita con la Salernitana e lo dobbiamo fare vedere in campo in maniera positiva, con determinazione e non ...