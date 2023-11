Pagelle Milan-Fiorentina 1-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di sabato 25 novembre 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di. A San Siro inizio guardingo delle due squadre con poche occasioni da gol. Con il passare dei minuti il match si apre, i rossoneri hanno due occasioni importanti per sbloccare il risultato, dall’altra parte il tiro a giro di Nico Gonzalez finisce fuori. Proprio sul finire della prima frazione di gioco l’episodio che decide la partita: Theo Hernandez sfugge a Parisi e viene atterrato in area, è rigore. Dagli undici metri lo stesso Theo fa 1-0. Nella ripresa assedio totale dei viola che sprecano svariate palle gol, non ultimo al 95? con l’incredibile parata di Maignan su Mandragora. Il ...

Pagelle Atalanta - Napoli: buona la prima per Mazzarri, cambi decisivi. Osimhen indispensabile. Carnesecchi dà una mano

Gara in crescendo per l'altro ex, che parte in modo timido per andare ad aumentare ... Ledel Napoli. Gollini 6,5: Prima frazione da spettatore, al primo di recupero salva sull'incornata ...

Le pagelle di Milan-Fiorentina 1-0: Theo e Maignan decisivi, Beltran e Jovic non pungono - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan-Fiorentina, le pagelle di Crudeli: “Che fatica!!! Caro Pioli, ti dico che così…” Il Milanista

Milan-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pioli fa festa grazie a Theo, Maignan blinda la porta. Chukwueze da dimenticare

MAIGNAN 7,5 Gioca un po’ troppo (e male) con i piedi ma su Beltran fa qualcosa da Mike, su Mandragora da Magic Mike… CALABRIA 6 Quando spinge non lo prendi mai. Ma dietro ...

Milan-Fiorentina 1-0, decide un rigore di Hernandez. Esordio per Camarda

I rossoneri si impongono di misura. L'attaccante, classe 2008, diventa il più giovane esordiente nella storia della serie A ...