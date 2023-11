Ouzana | Katz | Levy | Del Nero & C Ecco la galassia Cyberealm | la società presieduta dal senatore forzista Gasparri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 25 novembre 2023) Nonostante il silenzio delle principali testate giornalistiche, il caso Maurizio, che – come svelato da La Notizia e da un’inchiesta di Report (la prima parte in onda domani) – presiede unadi cybersecurity pur non avendolo mai comunicato al Senato, non accenna a calmarsi. Anzi, monta, con l’ex vice presidente di Palazzo Madama, recentemente “degradato” a capogruppo di Forza Italia, che ieri si è difeso attaccando: “Ho un incarico non operativo, che non svolge nessuna funzione amministrativa o di gestione, che non solo è compatibile con le attività, ma che a mio avviso non andava segnalato perché non è di gestione”, ha dichiarato a SkyTg24. Tuttavia ieri è filtrata tutta l’irritazione del premier Giorgia Meloni, la quale, secondo Dagospia, non avrebbe preso affatto bene le rivelazioni del nostro giornale, tanto da pretendere le ...