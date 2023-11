Ostia protagonista di una marcia per “salvare gli alberi”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 novembre 2023), 25 novembre 2023 – È stata scelta la settimana in cui si celebra la festa degliper organizzare unaper le vie del centro di, da via delle Baleniere all’Isola Pedonale, passando per Vasco de Gama e la posta centrale, per gridare “salviamo gli“. Lasi è svolta sabato 25 novembre: obiettivo destare l’attenzione dei cittadini e soprattutto dell’Amministrazione municipale, questo sabato pomeriggio. E’ stata l’Associazione “Salviamo le riserve naturali”, attraverso la pagina Facebook “Salviamo la riserva di Procoio 2”, a chiamare all’appello i cittadini tutti, affinché insieme si alzasse un importante appello a difesa del verde, per farlo sentire all’Amministrazione locale, a cui negli ultimi anni sono state poste numerose istanze a tutela del verde. ...