Ostia | pino marittimo crolla su un’auto in sosta

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 novembre 2023), 25 novembre 2023 – Le forti raffiche di vento che stanno interessando la Capitale non hanno risparmiato il litorale romano: i Vigili del fuoco di, con la squadra 13A, sono intervenuti per unche si è abbattuto suin. Proseguono intanto gli interventi dei pompieri su tutto il territorio e provincia: dopo la donna deceduta schiacciata da un albero (leggi qui), sono circa 70 gli interventi eseguiti e oltre 80 in coda. Nel frattempo, i pompieri continuano a lavorare senzasu tutto il territorio e la provincia di Roma per gestire gli effetti della tempesta. Tra gli interventi più urgenti quello eseguito a Roma dove si è verificata la tragica morte di una donna di 80 anni schiacciata da un albero (leggi qui). Questo tragico ...