Ostaggi | Zaki festeggia per la liberazione… dei palestinesi

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 25 novembre 2023) Patrickè senza dubbio il più grande caratterista dei nostri tempi. Siamo a livello di Alvaro Vitali, di Sora Lella, di Mario Brega, forse ancora più in alto. Quandosi mostra al pubblico già si sorride, già si pregusta il momento in cui aprirà bocca. Perché se c’è una mossa fuori luogo da fare, lui la fa, se speri che non dirà una scemenza, lui la dice. Ieri sono stati rilasciati i 13israeliani, rapiti dalle loro case il 7 ottobre, nello stesso giorno, a Gaza sono entrati 137 camion di aiuti umanitari dell’Onu. Il prezzo di questa tregua sono stati ben 39 prigionieriliberati da Israele, di cui non sappiamo ancora le biografie, ma che, se sono stati selezionati dopo più di un mese di estenuanti trattative con Hamas, di certo non si trovavano in galera per divieto di sosta, si mette in ...