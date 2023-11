Ospiti Verissimo | puntata sabato 25 novembre | due ritiri dal Grande Fratello e due ex Vippone

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 25 novembre 2023) Anche in questo, non mancherà l’appuntamento all’insegna di, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin a partire dalle ore 16.30. Si tratta del primo appuntamento del weekend all’insegna deglidel programma, pronti a raccontarsi al cospetto della padrona di casa: chi saranno i protagonisti dellaodierna?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.