“Osimhen non ne può più” | la clamorosa reazione ha spiazzato Mazzarri

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 25 novembre 2023) Ancora poche ore e il Napoli tornerà a calcare il campo dopo le due settimane di sosta che hanno consegnato agli azzurri un nuovo tecnico. Ora ci siamo davvero, alle 18:00 il Napoli di Walterscenderà in campo al Gewiss Stadium di Bergamo per dare il via alla nuova era del tecnico toscano sulla panchina che nel lontano 2009 l’ha lanciato nell’elite del grande calcio. Un’occasione di rivalsa per l’ex Cagliari, voglioso di riscrivere pagine importanti sotto l’ombra del Vesuvio, rilanciandosi dopo annate buie, culminate con l’esonero in Sardegna. Un’occasione da non farsi sfuggire, motivo per cuisi giocherà tutte le proprie carte per provare a strappare una riconferma che nonostante tutto, pare oggettivamente difficile. Verso l’Atalanta,si fa sentire Ma come sta il Napoli? Secondo le ultime indiscrezioni, il ...