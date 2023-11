Oscar 2024 | è iniziata la stagione | i titoli da tenere d’occhio

Leggi su velvetmag

(Di sabato 25 novembre 2023) È tempo di scaldare i motori per la nuova e attesissima edizione dei Premi: ma quali sono ida? Al netto delle prime impressioni della critica specializzata, a mesi di distanza dal Festival di Cannes e della Mostra del Cinema di Venezia, ecco imaggiormente in lizza. Con la fine del mese di novembre, inizia ufficialmente la corsa agli Academy Awards. Il prossimo 11 dicembre saranno difatti rese note le candidature dei Golden Globes, ovvero il primo passo verso i Premiche, anche nel corso della prossima edizione – sempre più vicina al centenario – sembra in procinto di regalare sorprese. Quali potrebbero essere idei Premi...