On Your Tail, su PC e Switch arriva il videogioco investigativo ambientato sulle spiagge della Liguria

Il ricordo di una vacanza, sembra quasi di sentire alla radio la voce dei Righeira cantare che "l'estate sta finendo" , sullo sfondo degli edifici colorati delle Cinque Terre: Onè il nuovo gioco in via di sviluppo presso Memorable Games, team italiano noto in precedenza come MixedBag. Un titolo narrativo e investigativo che ha come sfondo la Liguria, ci ha spiegato ...

On Your Tail, su PC e Switch arriva il videogioco investigativo ambientato sulle spiagge della Liguria la Repubblica

Nintendo sarà presente a Milan Games Week & Cartoomics 2023 Nintendo Player

On Your Tail, su PC e Switch arriva il videogioco investigativo ambientato sulle spiagge della Liguria

Il ricordo delle vacanze estive si mostra in un colorato open world narrativo dal gusto tutto italiano che abbiamo avuto l’opportunità di provare ...

Gift Guide: What to get your favourite four-legged friend this Christmas

If there's anything better than ripping open your presents on Christmas morning, it's watching those you love react to their gifts. And what's better than seeing your furry friend wagging their tail ...