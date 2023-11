Omicidio Giulia Cecchettin | Turetta oggi in Italia Si fa strada ipotesi premeditazione

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 25 novembre 2023) Filippotorna in. L’unico indagato per l’e per il sequestro di, suo ex fidanzato, dovrebbe arrivare a Venezia intorno alle 12.30. Al momento si trova nel carcere tedesco di Halle: sabato 18 novembre era stato fermato in Germania, dopo una settimana di fuga. Lo stesso giorno, in, veniva ritrovato il corpo della ragazza. Il giovane, 22 anni, partirà dall’aeroporto di Francoforte a bordo di un volo militare. Dovrebbe poi essere recluso in un carcere con una struttura per protetti, forse a Verona. Sarà in cella da solo e sorvegliato a vista 24 ore su 24, anche per evitare atti autolesionistici. Nei prossimi giorni dovrà affrontare l’interrogatorio di garanzia con il gip di Venezia. Dalle indagini, intanto, si fa...