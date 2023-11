Omicidio Giulia Cecchettin : il viaggio di Filippo Turetta in piena notte fino a Barcis con il cadavere in auto

Omicidio Giulia Cecchettin - Filippo Turetta rientrato in Italia. Andrà in carcere a Verona

Giulia Cecchettin, Turetta è in Italia: aereo dell'Aeronautica atterrato a Venezia

... con mezz'ora di anticipo, il Falcon 900 partito da Francoforte con a bordo Filippo Turetta, il 21enne arrestato per l'della ex fidanzataCecchettin. L'interrogatorio non prima di ...

Omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta atterrato a Venezia TGCOM

Omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta rientrato in Italia. Andrà in carcere a Verona Sky Tg24

Filippo Turetta, parla la grafologa: "Bulimia affettiva". Cosa rivela la firma su Giulia

Filippo Turetta è tornato in Italia. L’unico indagato per l’omicidio e per il sequestro di Giulia Cecchettin, suo ex ...

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta è atterrato in Italia: sarà trasferito nel carcere di Verona

Filippo Turetta è atterrato a Venezia, trasportato dalla Germania, il Paese in cui era fuggito dopo l’omicidio della giovane Giulia Cecchettin, da un aereo militare. Il ragazzo sarà incarcerato nella ...