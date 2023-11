Omicidio di Patrizia Nettis | spunta la chat fra i due uomini | uno è un politico

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 25 novembre 2023) L’imprenditore: “Che schifo! Ma non la passa liscia. Questa volta non esiste. Ha scherzato col fuoco una, anzi due volte”. Il: “Comunque malata”. Questo l’agghiacciante scambio di messaggi tra duecoinvolti nel giallo della morte di. La giornalista di 41 anni è stata trovata senza vita nella sua abituazione a Fasano il 29 giugno scorso. A rendere note leè stata la trasmissione televisiva Quarto Grado, in onda su Rete 4. Leggi anche: Cinzia Berlinghini è scomparsa, l’appello della famiglia: “Ha dei disturbi, aiutateci” Quella notteaveva discusso con dueLa notte in cui è morta,aveva discusso con due, une un imprenditore. A ...