Olanda e Irlanda | messaggio per destra e sinistra

(Di sabato 25 novembre 2023) Ormai è una coazione a ripetere, un disturbo ossessivo -compulsivo, una riproposizione coatta sempre dello stesso doppio errore, che si rinnova da anni in sede sia politica che mediatica. Da un lato, chiamare “sorpresa” ciò che invece è sotto gli occhi di chiunque li tenga aperti, come se fosse un merito – per politici e analisti mainstream – il fatto di capire sempre meno di ciò che si muove nelle nostre società; dall'altro, qualificare in modo dispregiativo (“populisti”, “estrema”, l'evergreen “fascisti”, più la new entry “”) le forze politiche che si fanno interpreti dei sentimenti maggioritari dei cittadini. E così, è tutto uno stupirsi per il trionfo indi Geert Wilders, naturalmente percepito dagli elettori di quel paese come un credibile nemico dell'immigrazione senza limiti e del ...