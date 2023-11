Ok la manovra | ma a fare la differenza sarà il Pnrr Parla Garavaglia

Leggi su formiche

(Di sabato 25 novembre 2023) C’è poco da stupirsi se quattro agenzie di rating, decine di migliaia di investitori e l’Europa hanno promosso i conti pubblici italiani. Perché ad essere prudenti ci si guadagna quasi sempre, commenta Massimo, presidente della Commissione Finanze del Senato. L’esponente della Lega, già viceministro del Tesoro, non se lo fa ripetere due volte quando gli si chiede un commento sui recenti giudizi favorevoli sulla politica economica del governo di Giorgia Meloni. “Mi pare evidente che l’azione del ministro Giancarlo Giorgetti, prima con il Def, poi con la Nadef e infine con la, sia stata protesa a costruire una prudenza che ora paga, soprattutto in un contesto economico molto difficile”, spiega. “Ci sono le elezioni europee, che influenzano le scelte economiche di tutti i Paesi e in questo senso una strategia ...