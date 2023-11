(Di sabato 25 novembre 2023) . La scorsa settimana su queste stesse pagine abbiamo scritto che erano partiti i lavori di installazione dei parcometri, previsti dal nuovo Piano della, che implica anche i parcheggi amento. Avevamo anche anticipato che stavano per partire i lavori per la ...

TeamVolley cinico con la Pro Patria, arriva un secco 3 a 0

... in vista della trasferta in casa della capolista. Coach Fabrizio Preziosa non fa turnover e ... I time - out milanesiprima sull'11 - 6, quindi sul 16 - 8, senza che la trama cambi. C'è ...

Novate, arrivano le strisce blu ma per ora la sosta non si paga Il Notiziario

Prima gioia Baggese, Diara spezza l'equilibrio e avvia il poker ... Sprint e Sport

Novate, arrivano le strisce blu ma per ora la sosta non si paga

Novate, arrivano le strisce blu ma per ora la sosta non si paga. La scorsa settimana su queste stesse pagine abbiamo scritto che erano partiti i lavori di ...

Il Brigadiere Gaetano D'Antona Cavaliere della Repubblica

Lo ricorderete per essere riuscito ad arrestare tra Bollate e Novate Milanese due rapinatori armati nel 2008. Il Brigadiere Capo Gaetano D’Antona, 54 anni di Caronno Pertusella (Varese) dopo aver rice ...