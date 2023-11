“Non Una di Meno” | le piazze si affollano per Giulia e le altre vittime VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 25 novembre 2023) Pubblicato il 25 Novembre, 2023 La marea fucsia si comincia a riunire al Circo Massimo. La Capitale si mobilita per la Giornata internazionale contro la violenza di genere, e “Non Una di” chiama la folla in piazza per l’ottavo anno consecutivo, “con più rabbia che mai”. Un fiume di persone, soprattutto ragazze e ragazzi, discende via Cavour verso il Circo Massimo mentre la piazza è già piena e la manifestazione è già iniziata. E anche oggi chi non è venuto ha torto. #nonunadi#25Novembre #25Novembre2023 pic.twitter.com/J0XDCvPAIw — chiara geloni (@lageloni) November 25, 2023 Migliaia già le persone riunite con i volti segnati di rosso. O con dei fazzoletti al collo. Per, per le tante, troppe,di femminicidio. Urlando in coro “ci vogliamo vive. Contro il patriarcato”. E contro le ...