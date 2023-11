Non mi trattengo” | Milly Carlucci | la notizia arrivata all’improvviso | Gravissime insinuazioni su di loro

Leggi su howtodofor

(Di sabato 25 novembre 2023) “Non mi”: per la divinaha una nuovada verificare. Lesono gravi. Ballando Con Le Stelle è diventato sempre più, nel corso del tempo, uno degli appuntamenti più amati del sabato sera degli italiani di ogni età. E anche quest’anno, nonostante a livello di share sia battuto da Tu Si Que Vales in onda su Canale 5, il programma danzereccio di Rai 1 possiede comunque il suo zoccolo duro di grandissimi estimatori. La giuria è super agguerrita ed è la stessa degli ultimi anni. Si era parlato di qualche nuovo cambiamento nel corso dell’estate ma così non è stato. Sono anche volati sonori stracci tra alcuni concorrenti e la giudice Selvaggia Lucarelli che è una grandissima provocatrice. Fortissimo è stato il battibecco con Ricky Tognazzi anche se è con ...