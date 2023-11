“Non fu legittima difesa | Patelli scese col coltello in mano” | condannato anche in Appello | le motivazioni

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 novembre 2023) Non può essere stata, perchè l’imputato è sceso da casa sua con iline intenzionato a colpire il rivale dopo un precedente battibecco per futili motivi. Sono queste in sintesi ledella sentenza inche ha confermato il verdetto nei confronti di Alessandro, il 21enne di Bergamoin primo grado a 21 anni per l’omicidio del tunisino Marwen Tayari, 34 anni. I fatti risalgono alla mattina dell’8 agosto 2021, in via Novelli, nei pressi della stazione, davanti al portone del palazzo in cui il giovane abitava con i genitori. Secondo quanto ricostruito, quel giornoera uscito per raggiungere in Vespa i parenti nella cascina di famiglia a Trescore Balneario. Tajari, la ...