Non ci sono prove che i frammenti dell’mRNA dei vaccini causino tumori

(Di sabato 25 novembre 2023) Ci segnalano una clip condivisa su Facebook tratta da Radio Radio, dove Giovanni Frajese riporta informazioni controverse suiCovid. L’intervento è in qualche modo in difesa del collega Massimo Citro, anch’egli colto a diffondere informazioni fuorvianti sul tema degli mRNA, delle Spike e della loro presunta cancerogenicità. Ecco perché si tratta di affermazioni prive di fondamento scientifico. Per chi ha fretta: Uno studio di The Lancet limitato a sole 13 donne in allattamento viene suggerito che l’mRNA deipossa distribuirsi anche al di là del sito di iniezione. Il dottor Frajese cita lo studio per sostenere una presunta pericolosità deiCovid. I ricercatori hanno spiegato che il loro lavoro non smentisce la sicurezza dei. Inoltre non è chiaro come quantità sporadiche ...