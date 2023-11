No! Questo non è un impiegato della Commissione europea che denuncia un fantomatico complotto contro l’Italia

Leggi su open.online

(Di sabato 25 novembre 2023) «Clamorosa rivelazione di undel Parlamento Europeo! Guardate e condividetevideo shock, vogliono distruggere, ora è ufficiale!!».è il testo che accompagna la condivisione di un video in cui si vede un giovane parlare alla telecamera, stretto tra due scritte, in alto e in basso. Che compongono la seguente frase: «rivela ildell’Ue». Il video non è recente: risale a cinque anni fa. Ma ultimamente ha conosciuto una nuova ondata di condivisioni ottenendo oltre 2 milioni di visualizzazioni. Per chi ha fretta: Su Facebook è tornato a circolare un video del 2018 dal titolo: «...